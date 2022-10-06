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  4. Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sırt dekolteli pozunu paylaştı! ''Havalar soğumasa...'''

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sırt dekolteli pozunu paylaştı! ''Havalar soğumasa...'''

06.10.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden itibaren reytinglerde zirveye oturdu. Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Suna' karakteriyle adından söz ettiren Beril Pozam, Instagram hesabından paylaştığı sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sırt dekolteli pozunu paylaştı! ''Havalar soğumasa...'''

Kanal D'nin iddialı yapımı Yalı Çapkını dizisiyle ekranlara dönen güzel oyuncu Beril Pozam, Instagram hesabından sırt dekolteli pozunu paylaştı. Pozam, yazdan kalma paylaşımına ''Keşke havalar hiç soğumasa'' notunu düştü. Takipçileri, güzel oyuncuya ''Sen zaten içimizi ısıtıyorsun'' ve ''Her mevsim güzelsin'' gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

Yalı Çapkı'nın Suna'sı Beril Pozam sırt dekolteli pozunu paylaştı! ''Havalar soğumasa...''

HAMAM SAHNESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yalı Çapkını'nın ilk bölümünde Beril Pozam'ın yer aldığı hamam sahnesi, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Güzel oyuncu, görücüleri karşısında çıplak kaldığı sahne nedeniyle eleştirilerin odağında yer almıştı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Bunlar nasıl sahneler, hala hamamda kız mı bakılıyormuş!'' ve ''Bizim dizilerimizde kadınlarımız neden bu kadar değersiz'' gibi yorumlarda bulumuştu.

Yalı Çapkı'nın Suna'sı Beril Pozam sırt dekolteli pozunu paylaştı! ''Havalar soğumasa...'''

BERİL POZAM KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da doğan Beril Pozam, Özel Ahmet Şimşek Koleji'nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi'nde Sahne Sanatları okuyan Beril Pozam, çeşitli tiyatrolarda sahne teknisyenliği ve oyunculuk yaptı. Pozam; Baba, Ada Masalı, Olağan Şüpheliler, Akrep, Afili Aşk ve AVM Sakini gibi yapımlarda rol aldı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sırt dekolteli pozunu paylaştı! ''Havalar soğumasa...'''

SEVGİLİSİ DE OYUNCU ÇIKTI

Beril Pozam, Afili Aşk dizisindeki rol arkadaşı Uğur Uzunel ile aşk yaşıyor.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sırt dekolteli pozunu paylaştı! ''Havalar soğumasa...'''

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sırt dekolteli pozunu paylaştı! ''Havalar soğumasa...'''


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