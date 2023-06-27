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  4. Yalı Çapkını'nın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyata alındı! Sağlık durumunu açıkladı

Yalı Çapkını'nın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyata alındı! Sağlık durumunu açıkladı

27.06.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Kırmızı Oda gibi dizilerle adından söz ettiren Gülseren Budayıcıoğlu’dan üzen bir haber geldi. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ameliyat olduğunu duyurdu ve son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yalı Çapkını'nın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyata alındı! Sağlık durumunu açıkladı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan reytinglere damga vuran Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Son paylaşımında “Yapılan anjioda kalp damarlarımdan birinin tıkanmak üzere olduğunu gördüler ve hemen bir stent taktılar.” diyen Budayıcıoğlu sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Sevilen isim paylaşımında "Sevgili Arkadaşlarım, Geçen hafta bir sabah ani bir göğüs ağrısıyla hastaneye gittim. Yapılan anjioda kalp damarlarımdan birinin tıkanmak üzere olduğunu gördüler ve hemen bir stent taktılar. Akşama kendimi çok iyi hissediyordum. Kalp krizine dönüşmeden yakalaması iyi oldu." dedi.

"HAYAT BANA BİR ŞANS DAHA VERDİ"

Gülseren Budayıcıoğlu sözlerine "Hayat bana bir şans daha verdi. Sevenlerimin ve hastalarımın dualarıyla hayatta kalabildim. Kızım, oğlum ve kardeşlerim beni hiç yalnız bırakmadılar. Hayatın kıymetini zaten hep bilirdim ama umarım bu ikinci şansı daha iyi kullanabilirim. Hastaneden çıkınca kızımın hediye ettiği bir örnek pijamalarımızla balkona oturup neler konuştuk neler…" cümleleri ile devam etti.

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