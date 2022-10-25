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Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

25.10.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yıldız isminden duyanları şaşkına çeviren bir itiraf geldi. Dizide Sultan karakterini canlandıran İrem Altuğ, geçtiğimiz aylarda İki kocamla birlikte yaşıyorum" açıklamasıyla gündem olmuştu.

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

Star TV'nin reyting rekortmeni yapımı Yalı Çapkını zirvedeki yerini netleştirdikçe, dizi oyuncuların özel hayatları da merak konusu oluyor.

Ihlamurlar Altında, Kalp Yarası, Çukur gibi yapımlarda rol alan Yalı Çapkını yıldızının yeniden gündem olan sözleri herkesi şaşırttı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, "İki kocamla birlikte yaşıyorum" ifadeleriyle bir dönem uzun süre gündem oldu.

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"İKİ KOCAMLA BİRLİKTE YAŞIYORUM"

Geçtiğimiz yıl bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan İrem Altuğ, yanındaki kişilerin kim olduğu sorulunca çok ilginç bir cevap verdi.

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İrem Altuğ," Bu beyefendi eski kocam, diğeri ise yeni kocam, biz bir birlikte yaşıyoruz" yanıtıyla şoke etti.

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