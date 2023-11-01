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  4. Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'in tarzı sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'in tarzı sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

01.11.2023 11:42 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Ferit Korhan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Mert Ramazan Demir özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu bu defa tarzıyla çok konuşuldu. Mert Ramazan Demir'in siyahlar içindeki tarzına yorum yağdı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'in tarzı sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

Başrolünü güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Ferit' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Mert Ramazan Demir özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu bu defa siyahlar içindeki tarzıyla sosyal medyayı salladı. Mert Ramazan Demir'in siyah uzun ceket, siyah gözlük ve siyah elbiveli tarzına yorum yağdı. Ünlü ismin gönderisine ; 'Hem sempatik hem yakışıklı', 'Bizim altın çocuk', 'Çok zarif' gibi yorumlar yapıldı.

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Mert Ramazan Demir, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim aldı.

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Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole’ün yaptığı “I Am You”da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.

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2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı “Çıplak” isimli mini dizinin başrolünde yer aldı.

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Mert Ramazan Demir, Fox Tv'de yayınlanan “Öğretmen” dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

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