Yalı Çapkını'nın Yusuf'u Umut Gezer'den Afra Saraçoğlu itirafı! "Metroda arkadaşımla gidiyorduk..."

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Yusuf karakterine hayat veren Umut Gezer Twitter hesabından rol arkadaşı Afra Saraçoğl hakkında bir itirafta bulundu. Umut Gezer'in o paylaşımı dizinin hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

UMUT GEZER'DEN AFRA SARAÇOĞLU İTİRAFI!

Genç oyuncu Umut Gezer Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu hakkında Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımı...

Metroda arkadaşımla gidiyoduk Afra'nın billboardını gösterdi rolden çıkamayıp SeĞyran marka yüzü olmuşsun dedim bi an shshshshshs — Umut Gezer (@iamumutgezer) April 10, 2023

2001 Çanakkale doğumlu olan yakışıklı oyuncu Umut Gezer, Kırklareli’de büyümüştür. Günümüzde İstanbul’da yaşamaktadır. Uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisidir.

Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezinde alan Umut Gezer, Simge Sağın’ın klibinde oynadıktan sonra ilk kez bir dizide rol alarak Yalı Çakını dizisine Yusuf karakteriyle dahil olmuştu.

İyi derece de İngilizce ve Fransızca da bilen Umut Gezer basketbol ve yüzme sporlarını da çok sevmektedir. Tüm bu yeteneklerinin yanı sıra binicilik eğitimi de almıştır.





