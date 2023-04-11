MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Yusuf'u Umut Gezer'den Afra Saraçoğlu itirafı! "Metroda arkadaşımla gidiyorduk..."

Yalı Çapkını'nın Yusuf'u Umut Gezer'den Afra Saraçoğlu itirafı! "Metroda arkadaşımla gidiyorduk..."

11.04.2023 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Umut Gezer, rekortmen dizi Yalı Çapkını'na Yusuf karakteriyle dahil olmuştu. Gezer, dizideki Seyran rolüne hayat veren rol arkadaşı Afra Saraçoğlu hakkında bir itirafta bulundu. Umut Gezer'in Twitter'dan paylaştığı o itiraf kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yalı Çapkını'nın Yusuf'u Umut Gezer'den Afra Saraçoğlu itirafı! "Metroda arkadaşımla gidiyorduk..."

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Yusuf karakterine hayat veren Umut Gezer Twitter hesabından rol arkadaşı Afra Saraçoğl hakkında bir itirafta bulundu. Umut Gezer'in o paylaşımı dizinin hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

UMUT GEZER'DEN AFRA SARAÇOĞLU İTİRAFI!

Genç oyuncu Umut Gezer Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu hakkında Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımı...

umut gezer

2001 Çanakkale doğumlu olan yakışıklı oyuncu Umut Gezer, Kırklareli’de büyümüştür. Günümüzde İstanbul’da yaşamaktadır. Uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisidir.

318624894_850610212652117_4890546255034237093_n

Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezinde alan Umut Gezer, Simge Sağın’ın klibinde oynadıktan sonra ilk kez bir dizide rol alarak Yalı Çakını dizisine Yusuf karakteriyle dahil olmuştu.

308063364_156729050321461_6999538031810750814_n

İyi derece de İngilizce ve Fransızca da bilen Umut Gezer basketbol ve yüzme sporlarını da çok sevmektedir. Tüm bu yeteneklerinin yanı sıra binicilik eğitimi de almıştır.

292098349_1496569194180639_1389752850381162176_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı o yarışmacının biletini kesti! "Hayretler içerisindeyim" deyip Survivor'dan kovduSurvivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı o yarışmacının biletini kesti! "Hayretler içerisindeyim" deyip Survivor'dan kovdu
Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!
Liste açıklandı! İbrahim Tatlıses'in adaylığı...Liste açıklandı! İbrahim Tatlıses'in adaylığı...
Anahtar Kelimeler:
Star TV Afra Saraçoğlu yalı çapkını Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi

Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi

Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: Bakalım ilk kim yapacak?

Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: Bakalım ilk kim yapacak?

Bakan Kurum, İstanbul için kritik tarihi açıkladı!

Bakan Kurum, İstanbul için kritik tarihi açıkladı!

"Hakkınızı helal edin" diyerek duyurdu!

"Hakkınızı helal edin" diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.