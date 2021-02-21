YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Yalıkavakspor-Rocasa Gran Canaria maçının ardından

Yalıkavakspor-Rocasa Gran Canaria maçının ardından

21.02.2021 20:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: - "Şu anda Yalıkavakspor, Avrupa'nın 4 takımı arasına girdi. Bundan büyük gurur olur mu?" - Yalıkavakspor Başantrenörü Kıvanç Özcan: - "Türkiye'yi temsil ediyoruz. İyi temsil ettiğimizi düşünüyorum"

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final turunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımını 28-25 yenerek yarı finale yükselen Yalıkavakspor'da büyük sevinç yaşanıyor.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmayı izleyenler arasında yer alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere, Yalıkavakspor'un başarıyı adım adım yakaladığını söyledi.

Aras, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ettiğini belirterek, "Bu çalışmaya, bu azme zaten başka bir şey düşünülemezdi. Gerçekten büyük bir başarı kazandılar. Şu anda Yalıkavakspor, Avrupa'nın 4 takımı arasına girdi. Bundan büyük gurur olur mu?" ifadelerini kullandı.

Yalıkavakspor Kulübü Başkanı Mehmet Esen de ilk kez böyle bir başarı elde ettiklerine dikkati çekerek, çok çalıştıklarını ve daha ileri gitmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Takımın başantrenörü Kıvanç Özcan ise "Avrupa'da son dörtte olmak çok güzel. Türkiye'yi temsil ediyoruz. İyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı kutlarım." diye konuştu.

Galibiyete kurtarışları ile katkıda bulunan kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal da, ilk defa katıldıkları Avrupa Kupası mücadelesinde yarı finale çıkma başarısı gösterdikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok

Muğla Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:22
Sabah
07:41
Öğle
13:25
İkindi
16:30
Akşam
18:59
Yatsı
20:14

Muğla Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Meltem Eczanesi
Merkez
Sayitoğlu Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Fethiye ‘de Kovid-19 Tedbirlerini İhlal Eden 46 Kişiye 39 bin 720 lira Para Cezası Kesildi

Fethiye ‘de Kovid-19 Tedbirlerini İhlal Eden 46 Kişiye 39 bin 720 lira Para Cezası Kesildi

Marmaris mahalle mahalle, sokak sokak denetleniyor

Marmaris mahalle mahalle, sokak sokak denetleniyor

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Küçük çocuk harçlıklarını okulunun tadilatı için bağışladı

Küçük çocuk harçlıklarını okulunun tadilatı için bağışladı

Muğla'da foseptiğe düşen çocuk öldü

Muğla'da foseptiğe düşen çocuk öldü

Korkuluk demirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Korkuluk demirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.