YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova Altınova’da atık yemekler yüksek kaliteli mamaya dönüşüyor

Yalova Altınova’da atık yemekler yüksek kaliteli mamaya dönüşüyor

24.03.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’nın Altınova Belediyesi, bölgenin ilk ve en fazla üretim kapasitesine sahip sokak hayvanları mama üretim merkezini açmaya hazırlanıyor.

Yalova Altınova’da atık yemekler yüksek kaliteli mamaya dönüşüyor

36 bin kişinin çalıştığı tersane bölgesinde atık yemeklerle besin değeri yüksek mama üreten Altınova Belediyesi Sefine Tersanesi ile yaptığı iş birliğiyle, bölgedeki hayvan severlere ücretsiz mama dağıtımında bulunacak.

Bünyesinde mama üretim, evsel atıkların gübreye dönüştürüldüğü kompost ve plastik ayrışma birimleri bulunan “Sıfırdan Başlıyoruz” Merkezinde incelemelerde bulunan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, üretim testleri tamamlanan sokak hayvanları mama üretim merkezinin tam kapasite ile tüm bölgeye hizmet vereceğini açıkladı. Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük tersane sanayi bölgesinin yer aldığı Yalova Altınova Belediyesi, firmalarla yaptığı özel iş birliği ile 36 bin çalışandan geriye kalan atık yemekleri yüksek teknoloji makineleri ve veterinerlerin özel reçeteleri ile besin değeri yüksek mamaya dönüştürüyor. Tüm testlerin tamamlandığını ve barınakta yer alan hayvanların mamaları büyük bir keyifle tüketmeye başladığını belirten Başkan Oral, “Can dostlarımızın en büyük ihtiyacını tüm besin değerleri ile yüksek kaliteye sahip mamalarımızla çözüyoruz. Özel olarak üretilen ve vakumlanan mamalarımız sadece barınak ve ilçemizde yaşanan sokak hayvanlarımıza değil, ilçemizde ve ilimizde yaşayan hayvan severlerimize de ücretsiz olarak paylaşacağız” diye konuştu.

SANAYİCİLERE TEŞEKKÜR

Yemek atıklarını bozulmadan kendilerine ulaştıran firmalara duyarlılıkları için teşekkür eden Başkan Oral, “Atıklarımızı can dostlarımız için ayıran ve bizlerle paylaşan Sefine Tersanemiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Güzel ilçemizde ve dünyamızda birlikte yaşıyoruz. Can dostlarımıza sahip çıkmaya birlikte devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova’daki süs bitkileri ihracatında yüzde 90 artışYalova’daki süs bitkileri ihracatında yüzde 90 artış
Depremde yardım gönüllüsü olan gençler Çanakkale’deDepremde yardım gönüllüsü olan gençler Çanakkale’de
Kocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındıKocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 24 Mart Cuma

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
13:14
İkindi
16:41
Akşam
19:25
Yatsı
20:45
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! 'Ağzı yamulmuş'

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! 'Ağzı yamulmuş'

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.