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Yalova'da portakal ağacı 5 ay erken meyve verdi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 19.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Normalde Ocak başlarında meyve vermesi gereken portakal ağacı, Yalova'da 5 ay önceden meyve verdi. Ağacı sahibi Hasan Karaali, "Bu ağaç 15 yaşında ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Görenler de çok şaşırıyorlar. Gördüklerine inanamıyorlar" dedi.

Kış meyvesi olarak bilinen portakal Ocak ayında tezgahlarda yerini alır. Sonbaharda çiçek açan portakal ağaçları yaz başına kadar ise meyvelerini olgunlaştırır. Ancak Yalova’daki bir portakal ağacı tam 5 ay önceden meyve verdi.

'BU YAŞIMA KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Görenlerin şaşkına döndüğü ağacın sahibi Hasan Karaali de 15 yıllık ağacının ilk defa bu yıl böyle bir şekilde meyve verdiğini dile getirdi. Meyveleri dallarından sarkan ağacın portakallarının da bir o kadar lezzetli olduğunu vurgulayan Karaali, “Bu yaşıma kadar ben böyle bir şey görmedim. Ağustos ayında portakalın olgunlaştığına ilk kez şahit oluyorum. Arkadaşım bana dalından portakal da ikram etti. Şeker gibi tadı var” dedi.

'TADI DA ÇOK GÜZEL'

Portakal ağacını gören ve şaşkınlığa düşen vatandaşlardan Ali Pehlivan ise, “Bu yaşıma geldim ben böyle bir şeye şahit olmadım. Arkadaşımız bize dalından kopardığı meyveden de ikram etti. Tadı da çok güzel” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
portakal agacı Yalova

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