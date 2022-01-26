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Yalova Valiliği kentteki karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi

26.01.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Valiliği kentteki karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi

Yalova Valiliği, kentte kar yağışının başlamasından bu yana yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanan aşırı kar yağışı nedeniyle vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı yolların açılması için AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, karayolları, emniyet, jandarma, il ve ilçe belediyeleri, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman, İl Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri, İl Müftülüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türk Kızılay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinin yer aldığı çalışmalara ilişkin şunlar kaydedildi:

"21 Ocak 2022 tarihinden itibaren il genelinde 516 kişiden oluşan ekipler, 9 tuzlama-küreme, 3 küreme, 9 greyder, 1 ekskavatör, 31 kepçe küreme, 9 tuzlama çift kabin kamyonet, 1 araç, 3 traktör, 1 arozöz, 1 vidanjör, 7 kar bıçaklı tuz sericili kamyon, 1 vinç, 3 arazi aracı, 2 arama kurtarma aracı, 1 6x6 amfibik araç, 3 pikap, 2 tuzlama kamyonu ile 7/24 esasına göre olumsuz hava koşulları ile mücadele edildi."

- Yardıma muhtaç 70 aileye yardımda bulunuldu, 4 kişinin barınma sorunu giderildi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 80 ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı, 20 haneye kömür dağıtımı yapıldığı belirtilen açıklamada, kar yağışı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarı çıkamayan 40 vatandaşın market, fırın ve eczane alışverişlerinin de ekiplerce gerçekleştirildiğine vurgu yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 204 hane ziyareti ile evde sağlık hizmeti götürülerek, köyde ikamet eden 145 vatandaşın aşılandığına değinilen açıklamada, 5'i İtalyan 7 yabancı uyruklu turistin AFAD ekiplerince kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Vali Muammer Erol ise vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmaması gerektiğine dikkati çekti.

Erol, şu an itibarıyla il genelinde kapalı yol bulunmadığını belirterek, "Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezimiz 24 saat esaslı teyakkuzda olup gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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