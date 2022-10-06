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Yalova'da bir evde 28 bin 375 makaron ele geçirildi

06.10.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da bir evde 28 bin 375 makaron ele geçirildi

Yalova'da bir evde 28 bin 375 makaron ele geçirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir evde 28 bin 375 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Taşvanlı beldesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 28 bin 375 makaron ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Altınova jandarma makaron

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