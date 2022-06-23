Yalova'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Tersaneler Bölgesi'nde çalışan 26 yaşındaki R.Ö. elektrik akımına kapıldı.

R.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçinin cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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