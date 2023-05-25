YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran işçi sayısı 140'a yükseldi

Yalova'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran işçi sayısı 140'a yükseldi

25.05.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'nın Altınova ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 140 tersane işçisinden 139'u taburcu edildi.

Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki tersanelere yemek veren firmanın dün öğle yemeğinden kaynaklandığı belirtilen gıda zehirlenmesi şüphesiyle iki günde 140 çalışan, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yalova ve Altınova'daki hastanelere 127, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki sağlık kuruluşlarına ise 13 kişi başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin 139'u ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi. Sadece bir kişi hastanede tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor.

Ayrıca, İl Tarım ve Orman ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, yemek veren firmadan alınan numuneleri laboratuvara gönderdiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Varank, Togg ile geldiği Yalova'da konuştu:Bakan Varank, Togg ile geldiği Yalova'da konuştu:
Türk konak kültürü Sinop'ta tarihi yapıda yaşatılıyorTürk konak kültürü Sinop'ta tarihi yapıda yaşatılıyor
Amasya’da heyelan anı kameradaAmasya’da heyelan anı kamerada
Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi Yalova tersane

Yalova Namaz Vakitleri 25 Mayıs Perşembe

İmsak
03:41
Sabah
05:31
Öğle
13:05
İkindi
17:02
Akşam
20:28
Yatsı
22:11

Yalova Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Perşembe

Ebru eczanesi
Merkez
Vatan eczanesi
Merkez
Esra gül eczanesi
Altinova
Şifa eczanesi
Ciftlikkoy
Liman eczanesi
Cinarcik
Yeni eczane eczanesi
Armutlu
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.