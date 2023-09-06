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Yalova'da hareket halinde de kullanılabilen taşınabilir basınç odası üretiliyor

06.09.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da bir firma tarafından üretimine başlanan ve hareket halindeyken de kullanılabilen taşınabilir basınç odası üniteleri tanıtıldı.

Dalış rahatsızlıklarında ve hiperbarik oksijen tedavisi gereken hastalarda kullanılan basınç odasına farklı özellikler ekleyen firma, Taşköprü Sanayi Sitesi'ndeki tesisinde ürünün testlerini tamamladı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğithan Demirdik, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderilecek basınç odasının teslimatı öncesi düzenlenen tanıtımda yaptığı açıklamada, bu ünitenin, dalgıç polislerin ihtiyaçlarına göre özel tasarlandığını söyledi.

Basınç odasının özelliklerine ilişkin Demirdik, şunları kaydetti:

"Basınç odası başta deniz polisi dalgıçları olmak üzere, acil durumlarda 4 artı 2 kişinin tedavi görebileceği, 8 bar basınca dayanıklı, içinde kontrol panelleri ve oksijen sistemlerinin olduğu, hareket halinde dahi kullanılabilecek bir sistemdir. Onun ötesinde daha önemli bir özellik olarak Türkiye'nin herhangi bir yerinde ihtiyaç halinde kullanılmak üzere özel imal edilmiş konteynerin içinde yapıldı. Bununla gerek Çanakkale'deki eğitim merkezinde gerekse Türkiye'nin farklı noktalarında kullanılabilir. Her türlü hava şartlarında ve seyir esnasında dahi operasyonel yetkinliğe sahip."

Çanakkale'den gelen ekipler ve uzmanlar tarafından testleri yapılan taşınabilir basınç odası, tıra yüklenerek bu kente gönderildi.

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