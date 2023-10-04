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Yalova’da Hayvanları Koruma Günü kutlandı

04.10.2023 14:14 | Son Güncelleme:
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Yalova Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle özel bir etkinlik düzenledi.

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri, burada bakıma alınan sokak hayvanları ile doyasıya eğlendi. Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya ve Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, bu özel etkinliğe katılarak hem yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı hem de çocuklara çeşitli hediyeler verdi. 4 Ekim dolayısıyla gelen her ziyaretçi “Hayvan dostu öğrenci” madalyasını aldı. Öğrencilerin madalyaları Vali Kaya ve Başkan Tutuk tarafından takdim edildi.

TUTUK’TAN SATIN ALMAYIN SAHİPLENİN MESAJI

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde konuşan Başkan Mustafa Tutuk, “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle çok güzel bir program yaptık. Çocuklarımıza ilk mama etkinliği yaptık. Düzenli olarak veteriner işleri müdürlüğümüz mama desteğinde bulunuyor. Sokaklardaki hayvanlarımız güvende karınları aç değil, onlara canımız gibi bakıyoruz. Bugün bir sokak hayvanını bir hemşehrimize sahiplendirdik. Satın almayın, müdürlüğümüze gelerek bir canımızı sahiplenebilirsiniz” dedi.

VATANDAŞ GÜNÜN ANLAMINA KÖPEK SAHİPLENDİ

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ziyarete gelen bir vatandaş da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle köpek sahiplendi. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde bakılan 3 yaş Melez köpek, Oğuzhan Erdoğan tarafından sahiplenirken, köpek Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk tarafından teslim edildi.

Günün anlam ve önemi nedeniyle köpek sahiplenen Oğuzhan Erdoğan, “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bende bir hayvan sahiplenmek istedim. Bu özel günde ona yeni bir yuva olmak istedim. Sahiplendiğim köpeğe ‘Ateş’ ismini verdim. Vatandaşlarımıza buradan şunu söylemek istiyorum. Satın almaktansa benim gibi sahiplenmelerini öneriyorum” diye konuştu.
Program sonunda Vali Kaya ve Tutuk, öğrenciler ve müdürlük çalışanlarıyla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Yalova Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:31
Sabah
06:55
Öğle
12:57
İkindi
16:12
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Yalova Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Hastane eczanesi
Ciftlikkoy
Tunç eczanesi
Cinarcik
Duru eczanesi
Merkez
Yeni eczane eczanesi
Armutlu
Zeynep eczanesi
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