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Yalova’da huzur operasyonu

YALOVA HABERLERİ  | 16.05.2020 13:23 | Son Güncelleme

Yalova Altınova’da, ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması kapsamında İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon, denetimler gerçekleştirdi.Altınova Kaymakamlığı tarafından kurulan Denetleme Komisyonu, ilçedeki berber, kuaför, taksi ve şehir içi minibüslerinde denetimlerde bulundu.

Yalova Altınova’da, ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması kapsamında İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon, denetimler gerçekleştirdi.
Altınova Kaymakamlığı tarafından kurulan Denetleme Komisyonu, ilçedeki berber, kuaför, taksi ve şehir içi minibüslerinde denetimlerde bulundu. Komisyon, denetlenen esnafla Kontrol Formu doldurdu.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda, Altınova’da berber, kuaför, taksi ve şehir içi minibüslerinde Covid-19 kurallarının denetimi gerçekleştirildi. Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, Altınova İlçe Tarım Müdürlüğü’nden Veteriner Turhan Kurnaz, İlçe Emniyet Amirliği’nden Polis Memur Yasin Coşkun ve İlçe Esnaf Ve Sanatkârlar Odası’ndan Hasan Altınel’den oluşan İlçe Denetleme Komisyonu; berber, kuaför, taksi ve şehir içi minibüslerini denetledi.
Halkın ve hizmet veren esnafın sağlığını korumak adına gerçekleştirilen denetimlerde, randevu sistemiyle hizmet sunumu, aynı anda bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verilmesi, havlu ve önlüklerin tek kullanımlık olması, jilet veya ustura ile sakal tıraşı yapılmaması gibi hususlarda bilgilendirme yapıldı.
Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, "Normalleşme aşamaları kapsamında yaptığımız çalışmalarla bu süreci de başarıyla atlatacak, herkesin bireysel önlemi ve kurallara uymasıyla kısa zamanda eski güzel günlere kavuşacağız. Bu süreçte de vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evde kalmalarını ve dışarıya çıkmamalarını istiyoruz" dedi.

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