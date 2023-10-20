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Yalova’da İsrail’in Filistinlilere saldırıları protesto edildi

20.10.2023 15:19 | Son Güncelleme:
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Yalova’da Cuma namazı çıkışında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Yalova Merkez Camisi önünde Cuma namazı sonrasında ilk olarak İsrail’in saldırıları sonucu yaşamını yitirilen Filistinliler için dualar okundu. Sonrasında Cevdet Aydın Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirilerek, İsrail’in Gazze saldırıları kınandı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk burada yaptığı konuşmada, "Tepkisiz olmaz. Biz duyarsız insanlar değiliz. Öldürülenler, şehit edilenler bizim kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz, insan kardeşlerimiz. Katliama uğrayanlar bu soykırıma uğrayanlar, bizim kardeşlerimiz. Dolayısıyla biz acıyı yüreklerimizde yaşıyoruz. Tepkilerimizi de sağduyulu bir şekilde, Müslümana yaraşır bir şekilde yapıyoruz" dedi.

Allah’ın kullarını yaptıkları ve yapmadıklarıyla imtihan ettiğini anlatan Yılmaztürk, "Devletimiz, milletimiz bu konuda topyekûn aynı görüşte. Herhangi bir ayrılık yok. Bu olay bizi birleştirdi, bir araya getirdi. Bütün görüşteki insanlar zulme lanet ediyor. Zalimi hiç kimse sevmiyor. Şuna inanıyoruz ki, zalimlerin varacakları yer cehennemdir. Ancak dünyada da zalimlerin zulmünü Allah-u Teala hiçbir zaman yanlarına kar bırakmamıştır. Burunlarından getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Protestoya AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve vatandaşlar katıldı.

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