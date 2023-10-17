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Yalova'da kamu görevlisi olduğunu söyleyerek 3 kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı

17.10.2023 14:25 | Son Güncelleme:
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Yalova'da telefonla ulaştığı 3 kişiyi kendisini kamu görevlisi oyarak tanıtarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl merkezi ve Çınarcık ilçesinde telefonda bazı kişilere kendisini polis, savcı ve hakim olarak tanıtan zanlı, görüştüğü kişilere kimlik bilgilerinin terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Kendisine inanan 3 kişiden 33 bin 650 dolar, 5 bin lira, 400 gram altın ile 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20'ye yakın evin, 37 iş yerinin yanı sıra Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına ait toplam 307 saatlik kayıtları inceledi.

İncelemeler sonucu kimliği tespit edilen şüpheli H.U, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınarak Yalova'ya getirilen H.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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