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Yalova'da kediyi tekmeleyen kişi hakkında işlem yapıldı

14.11.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da kediyi tekmeleyen kişi hakkında işlem yapıldı

Yalova'da, sosyal medyaya paylaşılan bir videoda kediye tekme attığı görülen çocukla ilgili işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçti.

Araştırmaları sonucu olayın 17 Ağustos Parkı'nda yaşandığı bilgisine ulaşan polis, görüntülerdeki 15 yaşındaki yabancı uyruklunun kimliğini tespit etti.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince bu kişi hakkında Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari işlem yapıldı.

Savcılık tarafından ifadesi alınarak ailesine teslim edilen çocukla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, parkta inceleme yapan polis, kayıtlarda yer alan kediye benzer ölü ya da canlı bir hayvana rastlayamadı.

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