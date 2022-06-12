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Yalova'da konteyner gemisinde yangın çıktı

12.06.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da konteyner gemisinde yangın çıktı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede bulunan konteyner gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Altınova tersaneler bölgesinde boş vaziyette bulunan SIYA isimli konteyner gemisinin makine dairesinde yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, yangının Nene Hatun gemisi, Şark römorkörü ve kara itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği bilgisine yer verildi.

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