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Yalova'da LGS'den tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

01.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da LGS'den tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Yalova'da LGS'den tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Yalova'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan iki öğrenciye ödül verildi.

Yalova'da tam puan alan Abdülhamid Han Ortaokulu mezunu Berat Emir Güngör ile özel bir okuldan mezun olan Poyraz Savaş, Vali Muammer Erol tarafından kabul edildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sıddık Badıllı, okul müdürleri ve ailelerinin de katıldığı ziyarette öğrencileri tebrik eden Vali Erol, Berat Emir ve Poyraz'ı birer bisikletle ödüllendirdi.

Aileleri de kutlayan Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarı bizi gururlandırdı. Kendi arkadaşlarına örnek oldukları gibi Yalova'mız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yüzünü ağartan bir sonuca imza atmış oldular. Bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında kendilerinin, ailelerinin, herkesin yüzünü ağartacak başarılara imza atarlar, biz de onların varlıkları ve başarılarıyla övünürüz. Kendilerinden çok şey bekliyoruz. Bu beklentimizi de yükselten onların başarıları ve gayretleri oldu. Allah annelerine babalarına bağışlasın, hayırlı uzun ömürleri olsun. Vatana, millete inşallah hayırlı evlatlar olsunlar."

Sınavdan tam puan almanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler ise kendilerini kabul ederek ödüllendiren Vali Erol'a, başarıda katkıları yüksek olan öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür etti.

Yalova'da LGS'den tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

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