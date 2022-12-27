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Yalova'da minibüs şoförü araçta bulduğu para dolu çantanın sahibine ulaştırılmasını sağladı

27.12.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınova-Yalova hattında çalışan minibüsün şoförü İsa Soydemir, aracında bulduğu para dolu çantayı zabıta ekiplerine teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Minibüs Kooperatifine bağlı çalışan Soydemir, aracında bulduğu nakit para dolu çantayla Altınova Belediyesine gitti. Soydemir, zabıta amirliğinde çantayı yetkililere teslim etti.

Zabıta yetkilileri kısa süre içerisinde çalışma başlatarak çantanın sahibine ulaştı. Suriye uyruklu Mahmud Hasan’a ait olduğu anlaşılan çantanın içinde 21 bin lira, 3 bin 525 dolar bulunduğu tespit edildi. Para sayıldıktan sonra sahibi Hasan'a teslim edildi. Hasan, çantasını bulup muhafaza eden şoför İsa Soydemir’e teşekkür etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yaptığı açıklamada, "Şoför arkadaşımıza canı gönülden Altınova halkı adına teşekkür ederim. Çantayı bulduğu gibi kendisi belediyemizin zabıta amirliğine getirmiştir. Zabıta memurlarımız kısa süre içerisinde çantanın sahibine ulaşmışlardır. Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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