Yalova'da öğrenciler deyimleri kostümlerle canlandırarak anlattı

Yalova'da, "İpe un sermek", "İki ayağı bir pabuca girmek", "Sinek avlamak" gibi deyimleri kostümleriyle canlandıran öğrenciler, ziyaretçilerin deyimi doğru tahmin edebilmesi için uğraş verdi.

Çiftlikköy ilçesindeki 75. Yıl Namık Kemal İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerinden Pınar Turaman'ın hazırladığı proje kapsamında öğrenciler, 22 deyimi, çeşitli kostümlerle canlandırdı.

Halk Eğitimi Merkezi'ndeki programa katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sıddık Badıllı, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve davetliler, deyimleri tahmin etmeye çalıştı.

Turaman, "Gel bul bir deyim, bulamazsan ne deyim?" adlı projeyle, Türkçenin zenginliği olan deyimleri yaşatma ve öğrencilere kalıcı bir şekilde öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 ay hazırlık yaptıklarını, velilerin desteği ve öğrencilerin çabasıyla güzel bir çalışma ortaya çıkardıklarını belirten Turaman, şöyle konuştu:

"Sergimizde yaklaşık 22 deyimimiz var. Öğrencilerimiz bunları gerçek anlamlarıyla canlandırıyor, aynı zamanda o deyimlerin mecaz anlamlarını öğrendiler. Gelen konuklara da anlamlarını söyleyecekler. Konuklarımız da hangi deyimleri canlandırdıklarını bulmaya çalışacaklar. 'ipe un sermek', 'iki ayağı bir pabuca girmek', 'sinek avlamak' gibi deyimlerimize yer verdik."

Boyalı küplerin üzerinde "küplere binmek" deyimini canlandıran 5. sınıf öğrencisi Emirhan Şahin ise sert bakışlarıyla bunu anlatmaya çalıştığını dile getirdi.

"Aba altından sopa göstermek", "bir eli yağda bir eli balda", "saçını süpürge etmek", "acı çekmek", "şeytana pabucunu ters giydirmek" gibi birbirinden farklı 22 deyimi ilginç kostümlerle canlandıran öğrenciler, davetlilerden alkış aldı.

