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Yalova’da orman yangını

YALOVA HABERLERİ  | 28.08.2020 20:06 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesinde çıkan orman yangınında 1 buçuk dönümlük alan kül olduYalova’nın Altınova ilçesi Hersek Mahallesi Büyükyalı mevkiinde orman yangını çıktı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde çıkan orman yangınında 1 buçuk dönümlük alan kül oldu

Yalova’nın Altınova ilçesi Hersek Mahallesi Büyükyalı mevkiinde orman yangını çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Altınova Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangının rüzgarın da etkisi ile daha da yayılmaması için itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde söndürüldü. Yaklaşık 1 buçuk dönümlük alanı küle çeviren yangının çıkış sebebi hakkında itfaiye ekipleri çalışma sürdürüyor.

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