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Yalova'da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan kişi tutuklandı

AA AA
01.04.2024 13:56
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Yalova'da başkasına ait tarlayı düzenlediği sahte kimlikle satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işlediği tespit edilen H.K'yi takibe aldı.

Merkeze bağlı Elmalık köyünde E.H'ye ait 7 dönüm tarlanın satış işlemi için randevu alan ve mal sahibini bilgisi dışında satış randevusu oluşturan H.K, E.H. adına sahte kimlikle işlem başlattı.

H.K'nin arazi sahibi adına düzenlediği sahte kimlikle banka hesabı açtığı, tapu dairesinde randevu oluşturduğu ve bir gün sonra satış işlemleri yaptığı belirlendi.

Araziyi satın alacak kişinin 2 milyon lirayı, sahte kimlikle açılan banka hesabına havale etmesini sağlayan H.K, işlem sonrasında elden verilecek 11 bin 750 doları alacağı sırada polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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