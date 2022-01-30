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Yalova'da tadilat yaparken balkondan düşen kişi öldü

30.01.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da tadilat yaparken balkondan düşen kişi öldü

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, kendisine ait evde tadilat işiyle uğraşırken balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Harmanlar Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki evinde tadilat çalışması yapan Hasan Yıldırım (30), balkonda çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yıldırım’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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