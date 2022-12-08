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Yalova'daki devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında 5 şüpheli daha tutuklandı

08.12.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'daki devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında 5 şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 8'e çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanıp çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 22 kişiden 7'si hakkındaki karara itiraz etti.

Tekrar gözaltına alınan söz konusu 7 zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden N.Y, S.Y, M.D, M.Y.S. ve B.S. tutuklandı, H.S.V. ve F.T.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova'da, devre mülk dolandırıcılığına yönelik soruşturma çerçevesinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon yapan polis, 26 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan biri savcılık sorgusunun ardından salıverilmiş, hakimliğe çıkarılan 25'inden aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 3'ü tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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