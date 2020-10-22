Yalova'daki Tersaneler Bölgesi'nde kruvaziyer gemi üretimi başladı

SITKI YILDIZ - Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersaneler Bölgesi'nde gezinti amaçlı büyük kruvaziyer gemilerin üretimine de başlandı.

Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 33'ü birliklerine ait olmak üzere 37 tersanenin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Uzun, yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımlarının bulunduğu tersanelerde 23 bin civarında personelin çalıştığını anlattı.

Tesislerdeki üretime ilişkin Uzun, şu bilgiyi verdi:

"Dünyanın en büyük balıkçı gemileri bölgemizde inşa ediliyor. Yine özel gemiler, feribotlar, elektrik tahrikli gemiler olmak üzere çok spesifik gemiler üretiliyor. Türkiye'de, Uzak Doğu'daki gibi büyük tonajlı gemiler yapılmıyor ama çok özel tip gemiler inşa ediliyor. Yani yükte hafif, pahada ağır gemiler ve hepsinde birbirinden farklı özel işler yapılıyor. O nedenle dünyadan bu bakımdan farklıyız, biraz da öndeyiz.

Türkiye'de ilk defa kruvaziyer gemi inşaatına başlandı. Bu Türkiye'miz için çok önemli. Bugüne kadar her türlü gemiyi inşa etmemize rağmen büyük yolcu gemileri yapılmıyordu. Türkiye çok şükür bölgemizdeki bir tersanemizin 4 yolcu gemisi siparişi almasıyla kruvaziyer gemi üretimine de adım atmış olduk."