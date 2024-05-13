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Yalova’dan 4 ayda 178 milyon 967 bin dolar ihracat

İHA İHA
13.05.2024 15:07
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Yalova’da 2024 yılının ilk 4 ayında yapılan 178 milyon 967 bin dolar ihracat yapıldı.

Yalova’dan 4 ayda 178 milyon 967 bin dolar ihracat

2023 yılını 819 milyon 252 bin dolar ihracatla tamamlayan Yalova’daki firmalar, 2024 yılı ihracatına da hızlı bir giriş yapmıştı. Yalova’da ocakta 81 milyon 342,47 bin dolar, şubat ayında 36 milyon 376,43 bin dolar, mart ayında ise 53 milyon 40,47 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Geçtiğimiz nisan ayı ihracatı rakamlarında ise düşüş yaşandı. Nisan ayında yapılan ihracat 8 milyon 214,93 bin dolar olarak açıklandı.

Yalova’da en çok ihracatın yapıldığı gemi ve yat sektörünün 4 aylık performansı 155 milyon 318 bin dolar oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe ise 8 milyon 462 bin dolar ihracata gerçekleştirdi. Kente en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 4 milyon 402 bin dolarla madencilik ürünleri oldu.

Yalova’da 1 milyon doları üzerinde ihracat yapan sektörler ise şöyle oldu; süs bitkileri 2 milyon 383 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyon 601 bin, demir ve demir dışı madenler 1 milyon 520 bin, makine ve aksamları 1 milyon 329 bin dolar.

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