Yalova'nın Güneyköy meydanı Osmanlı mimarisiyle yenilendi

Yalova merkeze bağlı Güneyköy'de hayata geçirilen "Tarihi Sultan Reşat Çeşmesi Meydan Düzenlemesi ve Cephe Sağlamlaştırma Projesi" törenle açıldı.

Yalova Valiliği ve İl Özel İdaresince hazırlanan "Tarihi Sultan Reşat Çeşmesi Meydan Düzenlemesi ve Cephe Sağlamlaştırma Projesi"nde çalışmalar tamamlandı.

Proje ile önceki yıllarda restore edilen çeşmenin çevresinde yapıların cepheleri Osmanlı mimarisiyle yenilendi.

1 milyon 210 bin liraya yapılan çalışmaya Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 634 bin lira, İl Özel İdaresi ise 576 bin lira destek sağladı.

Osmanlı-Rus Harbi sonrasında Nakşibendi şeyhlerinden Muhammed Medeni ve Şeyh Şerafettin tarafından kurulan Kafkas köyde projenin açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, cephe sağlamlaştırma ve meydan düzenlemesi çalışmasının başarıyla tamamlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Soygüzel, çalışmalarda doğal malzemelerin kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kiremitlerinden tutun, pencerelerine kadar, altta kaynak başlarına kadar tamamen tarihi dokuya uygun olarak doğal malzeme kullanılarak meydan tasarlandı. Güneyköy'ümüz yaz aylarında ciddi ziyaretçi alan bir köyümüz ve Dağıstan mutfağının lezzetlerini burada tatmanız mümkün. Dolayısıyla bu meydan düzenlemesi, cephe sağlamlaştırması ile biz burada dini ve kültürel bir turizm hareketliliğini de başlamasını insanların burada vakit geçirme, burada bulunmaktan keyif duymaları istedik."

İl Özel İdare Genel Sekreteri Selim Karahan ise 10 köyde meydan düzenleme çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Yalova’da altyapısı eksik hiçbir köy olmadığını belirten Karahan, "Bütün yollarımız asfalt, içme suyu sıkıntısı olan hiçbir köyümüz yok. Kanalizasyon girmemiş hiçbir köyümüz yok. Sadece bozulan yerlerin tadilatını yapıyoruz. Artık meydan düzenleme çalışmalarını yapıyoruz. Bu, Türkiye’nin birçok yerinde görülemez." diye konuştu.

Programa, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

