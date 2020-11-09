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Yalovaspor'da 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

YALOVA HABERLERİ  | 09.11.2020 23:22 | Son Güncelleme

Yalovaspor'da 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yalovaspor'da 4 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişi ile bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik heyet ile hem idari hem de destek kadrolarında çalışan personele PCR testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımıza bugün tesislerimizde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde 4 futbolcumuz, bir kulüp personelimiz ve 2 teknik ekibimizden olmak üzere toplam 7 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır."

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