"Yalvarmak zorunda mıyız?" diyen Hadise kadın cinayetlerine isyan etti! "Umarım bizi duyuyordur devlet"

İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil, İstanbul'da Semih Çelik tarafından; Mersin'in Mezitli ilçesinde Sonay Öztürk, Aslan Uğur Araç tarafından; Diyarbakır’da ise Bedriye Işık, uzman çavuş Muhammed Recai Işık tarafından katledildi.

Kadın cinayetleri artarak devam ederken alınan önlemlerin yeterli olmamasına tepkiler büyüyor. Kadınlar güvende olmadıklarını her alanda haykırıyor.

Hadise de bu konuda sessiz kalmayan isimlerden. Sahne aldığı konserde bu konuda konuşan Hadise "Biz ne yaşıyoruz. Biz kadınlar rahatlıkla arabamıza yürüyemeyecek miyiz? Arabaya yürümek bile bizleri korkuyorsa demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız?" dedi.

"DEVLET BİZE SAHİP ÇIKMALI"

Hadise başına gelen bir anı anlattı; "Kız arkadaşımla bir arkadaşımızdan çıktık, arabaya yürüyoruz ve biz koltuk. Arabaya yürümek bile bizleri korkutuyorsa... Korkarak mı yürüyeceğiz sokaklarda umarım bizi duyuyordur devlet. Devlet bize sahip çıkmalı" ifadelerin kullandı.

Saadet Işıl Aksoy da katıldığı törende yaptığı konuşmayla adından söz ettirdi. Başarılı isim kadın cinayetlerini gündeme getirerek "Bu ödülü öldürülen kız kardeşlerim için alıyorum ve herkes için adalet diliyorum" demişti.