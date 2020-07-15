YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Yamaç paraşütçüleri 15 Temmuz şehitlerini gökyüzünde Türk bayrağı açarak andı

Yamaç paraşütçüleri 15 Temmuz şehitlerini gökyüzünde Türk bayrağı açarak andı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.07.2020 12:14 | Son Güncelleme

Yamaç paraşütçüleri 15 Temmuz şehitlerini gökyüzünde Türk bayrağı açarak andı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yamaç paraşütü pilotları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerini gökyüzünde Türk bayrağı açarak andı.

Üzümlü Spor Kulübü ile Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneğinden 6 yamaç paraşütü pilotu, şehitleri anmak amacıyla kent merkezine 9 kilometre uzaktaki Küçük Çakırman mevkisinde uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 850 metre yükseklikten yapılan atlayışta, 30 dakika havada kalan sporcular, Türk bayrağı açtı.

Yamaç paraşütü pilotu Kübra Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdık. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Paraşütçülerden Eren Varlı da Erzincan semalarında Türk bayrağını dalgalandırdıklarını belirterek, "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, kentte, etkinlikler kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kız ve erkek sporcuların katılımıyla "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu" düzenlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Erzincan Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:11
Sabah
05:00
Öğle
12:33
İkindi
16:29
Akşam
19:56
Yatsı
21:38

Erzincan Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Denız Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Erzincan’da tefecilik operasyonu

Erzincan’da tefecilik operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.