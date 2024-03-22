YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Yamaç paraşütü tutkunları ALKÜ’de buluştu

Yamaç paraşütü tutkunları ALKÜ’de buluştu

İHA İHA
22.03.2024 10:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ), Hava ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından düzenlenen Gökyüzü Buluşmaları-1 isimli söyleşide, Türk Hava Kurumu’ndan usta isimler “Her Yönüyle Yamaç Paraşütü” konusunu ele aldı.

Türkiye’nin en iyi yamaç paraşütü uçuş sahalarına sahip Alanya’da bulunan ve bu alandaki çalışmalarını hızla yürüten Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), yamaç paraşütünün usta isimleri ile meraklıları bir araya geldi. ALKÜ Hava ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından ALKÜ Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılan Gökyüzü Buluşmaları-1 isimli söyleşide “Her Yönüyle Yamaç Paraşütü” konusu konuşuldu. Söyleşiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

UZMANLAR YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜ ANLATTILAR

Danışmanlığını Doç. Dr. Yasemin Yalçın’ın yürüttüğü ALKÜ Hava ve Doğa Sporları Topluluğu ve Türk Hava Kurumu iş birliğiyle gerçekleşen söyleşide, Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotları ve milli sporcular; yamaç paraşütü ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. Söyleşide THK Kıdemli Öğretmen Pilot Ali Zaimoğlu, THK Öğretmen Pilot Ömer Faruk Karaoğlan, THK Öğretmen Pilot Bora Soylu, THK Öğretmen Pilot Naime Yürekli ve YP Mesafe Millî Sporcusu Adem Berk Aksoy bilgi ve tecrübelerini aktardı.

ALKÜ Hava ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından yamaç paraşütü etkinlikleri yapıldığına dikkat çekerek söyleşide söz alan Dekan Prof. Dr. Güngörmüş, “ALKÜ olarak şehrimizin en gözde aktivitelerinden birisi olan yamaç paraşütü etkinliğine en iyi katkıları sunmaya çalışıyoruz. ALKÜ, yamaç paraşütü alanında Türkiye’nin en önde gelen üniversiteleri arasında bulunuyor. Pilot eğitmen olanların birçoğu aynı zamanda ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesinin öğrencisidir. ALKÜ’nün yamaç paraşütü ilgisine başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve üniversitemizin ailesi de büyük destek veriyor. Her zaman moral ve motivasyonumuzun yüksek olmasıyla daha güzel işlere ve projelere imza atacağız” dedi.

Hava ve Doğa Sporları Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Yasemin Yalçın da ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a destekleri için teşekkür ederek çalışmalarının ve projelerinin katlanarak devam edeceğini belirtti. Yalçın, “Bizler 2017’den beri topluluk olarak üniversitemizin içinde ve dışında faaliyetler gösteriyoruz. Topluluğumuz tiyatro ve model uçak kurslarını zaten düzenliyor. Daha başka etkinliklerde sizleri yeniden aramızda görmek isteriz” şeklinde konuştu.

Yamaç paraşütü ile ilgili merak edilen konuların detaylarıyla konuşulduğu söyleşi sonunda çekiliş ile 4 öğrenciye yamaç paraşütü tandem uçuş hediye edildi. Söyleşi sonunda heyet tarafından yamaç paraşütü eğitmen pilotlarına ve millî sporculara hediye ve teşekkür belgesi takdim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak Üniversitesinde yazılım laboratuvarı açıldıŞırnak Üniversitesinde yazılım laboratuvarı açıldı
Niğde’de Bal Ormanı Kurulumunun 2. Etabı GerçekleştirildiNiğde’de Bal Ormanı Kurulumunun 2. Etabı Gerçekleştirildi
Erzincan’da göçmen kaçakçılığı suçundan1 kişi tutuklandıErzincan’da göçmen kaçakçılığı suçundan1 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 22 Mart Cuma

İmsak
05:31
Sabah
06:51
Öğle
13:09
İkindi
16:36
Akşam
19:18
Yatsı
20:32

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Mart Cuma

Görkem eczanesi
Muratpasa
Elif metin eczanesi
Aksu
Burcu alan eczanesi
Kepez
Kavuklu eczanesi
Kas
Akdeniz eczanesi
Muratpasa
Kumköy eczanesi
Manavgat
Daliç eczanesi
Serik
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.