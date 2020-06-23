Yamaç Paraşütünde yeni gözde Hendek

Manzarası ve konumuyla yamaç paraşütünde yoğun ilgi gören, Hendek Dikmen’in yamaç paraşütü sporunda merkez haline gelmesi için Hendek Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Yaylaları, yeşili ve eşsiz güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Hendek, yamaç paraşütçüleri tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Hafta sonları Hendek Dikmen’e gelen doğaseverler, yamaç paraşütü sporcularının uçuşlarını büyük bir ilgiyle izlerken, sporcular zirvede yamaç paraşütü yapmanın keyfini çıkarıyor. İlk olarak keşif uçuşu yapan sporcular Dikmen’in yamaç paraşütü için her anlamda uygun olduğunu ifade etti.

Gerekli incelemeler ve uzman görüşlerinin ardından Dikmen’de yamaç paraşütü yapılması konusunda çalışmaların başladığını ifade eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Dikmen zirvesinden havalanan yamaç paraşütlerinin eşsiz güzelliklerini kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Hendek’i bu sporun merkezi konumuna getirme hedefimiz var. Uzmanlar ve sporcular, Dikmen zirvesinden yapılan uçuşların bu spor dalı için çok uygun olduğunu dile getiriyor” dedi.

Babaoğlu, “Gerekli tespit ve çalışmalar başladı. İniş noktası ve birkaç düzenleme ile yerli yabancı çok sayıda sporseverin ilgisini çekeceğimize inanıyoruz. İlgililerin de görüşleri ve katkılarıyla çalışmalarımız sürüyor. Geliştirme ve tanıtım çalışmaları da kısa sürede başlayacak” diye konuştu. Bölgede yapılan keşif uçuşlarının ardından Dikmen’e gelen bir heyette çeşitli incelemeler yaparak çeşitli konularda bilgi sahibi oldu.

