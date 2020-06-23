YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Yamaç Paraşütünde yeni gözde Hendek

Yamaç Paraşütünde yeni gözde Hendek

SAKARYA HABERLERİ  | 23.06.2020 10:37 | Son Güncelleme

Manzarası ve konumuyla yamaç paraşütünde yoğun ilgi gören, Hendek Dikmen’in yamaç paraşütü sporunda merkez haline gelmesi için Hendek Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.Yaylaları, yeşili ve eşsiz güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Hendek, yamaç paraşütçüleri tarafından yoğun ilgi görmeye başladı.

Manzarası ve konumuyla yamaç paraşütünde yoğun ilgi gören, Hendek Dikmen’in yamaç paraşütü sporunda merkez haline gelmesi için Hendek Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.
Yaylaları, yeşili ve eşsiz güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Hendek, yamaç paraşütçüleri tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Hafta sonları Hendek Dikmen’e gelen doğaseverler, yamaç paraşütü sporcularının uçuşlarını büyük bir ilgiyle izlerken, sporcular zirvede yamaç paraşütü yapmanın keyfini çıkarıyor. İlk olarak keşif uçuşu yapan sporcular Dikmen’in yamaç paraşütü için her anlamda uygun olduğunu ifade etti.
Gerekli incelemeler ve uzman görüşlerinin ardından Dikmen’de yamaç paraşütü yapılması konusunda çalışmaların başladığını ifade eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Dikmen zirvesinden havalanan yamaç paraşütlerinin eşsiz güzelliklerini kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Hendek’i bu sporun merkezi konumuna getirme hedefimiz var. Uzmanlar ve sporcular, Dikmen zirvesinden yapılan uçuşların bu spor dalı için çok uygun olduğunu dile getiriyor” dedi.
Babaoğlu, “Gerekli tespit ve çalışmalar başladı. İniş noktası ve birkaç düzenleme ile yerli yabancı çok sayıda sporseverin ilgisini çekeceğimize inanıyoruz. İlgililerin de görüşleri ve katkılarıyla çalışmalarımız sürüyor. Geliştirme ve tanıtım çalışmaları da kısa sürede başlayacak” diye konuştu. Bölgede yapılan keşif uçuşlarının ardından Dikmen’e gelen bir heyette çeşitli incelemeler yaparak çeşitli konularda bilgi sahibi oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:21
Sabah
05:21
Öğle
13:06
İkindi
17:05
Akşam
20:41
Yatsı
22:31

Sakarya Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Başak Eczanesi
Adapazari
Demet Eczanesi
Yenikent
Esra Eczanesi
Adapazari
Müge Eczanesi
Adapazari
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sakarya'da eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 5 gün süreyle yasaklandı

Sakarya'da eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 5 gün süreyle yasaklandı

Polis Teşkilatının 169. Kuruluş Yıl Dönümü

Polis Teşkilatının 169. Kuruluş Yıl Dönümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.