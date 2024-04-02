Yana doğru yatan o binanın yıkımına başlandı

Olay, bir hafta önce ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak’taki bir inşaat sahasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bina yan yatmaya başladı.

Durumun önceki gün fark edilmesi üzerine iş makinesi ile yan taraf kazıldı. Ertesi günü bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı. Tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili Erdemli Belediyesi ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinden sonra temelin izinsiz olarak kazılmasından kaynaklı yan yatmanın meydana geldiği belirtilerek, bina mühürlendi. Mühürlenme sonrasında belediye tarafından binanın yıkılması kararlaştırılarak, ilgili firmaya bildirildi. Zabıta ekipleri eşliğinde belediye birimlerinin son incelemeyi yapmasının ardından bugün binanın yıkımına başlandı. İş makinesi ile önce balkonlar ardından da üst katların diğer kısımları makaslandı. Makaslama sonrası binanın duvarlarının yıkılmasına geçildi. Yıkımın 2 veya 3 gün sürmesinin beklendiği belirtildi.

BİNA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Olayın ardından bölgeye giderek açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, "Verilen imar durumuna göre ilgili ruhsata tabi belgeler istenmiştir. Bu zemin etüdünden başlar. Zemin artı 4 kattır. Yapı denetimi ve şantiye şefi mevcut. Kontrolsüz bir şekilde çalışmanın sonucu binanın yan yattığı görülmekte olup, şantiye şefi veya yapı denetiminin bilgisinin olmadığını, çünkü pazar günü bu kazının yapılıp hemen durdurulduğunu anladık. Biz de hemen pazartesi mühürledik" demişti.





