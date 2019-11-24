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Yanal'dan tepki çeken hamle!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.11.2019 21:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında yaptığı toplam 6 değişikliğin 5’inde savunmaya yönelik oyuncular tercih etti. Yanal’ın özellikle Yeni Malatyaspor maçındaki performansı beğenilmedi.

Yanal'dan tepki çeken hamle!

Süper Lig’de geride kalan 12 haftada toplam 21 puan toplayan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal oyuncu değişikliklerini savunmadan yana kullandı. 11. haftada oynanan Kasımpaşa maçında hücumda pozisyon üretemeyen sarı-lacivertli ekipte oyuna sonradan savunmaya yönelik isimler Dirar, Jailson ve Sadık dahil olmuştu.

Ligin 12. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor karşısında da hücumda etkili olamayan Fenerbahçe’de Rodrigues, Jailson ve Tolgay oyuna sonradan dahil oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Rodrigues dışındaki tüm oyuncu değişikliklerini savunmaya yönelik yapması kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

(İHA)

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Fenerbahçe ersun yanal

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
ersun yanal korkak tavuguyla degil sampiyonluk ilk 5 giremeyiz malin onde gideni
hoca falan değil bu alper potuk ne alaka o mevkide
istifa et hadi bi an da sürpriz yap ve istifa ettim de nolur
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