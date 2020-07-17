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Yanan lastikler, Keşan üzerinde bulut oluşturdu

EDİRNE HABERLERİ  | 17.07.2020 20:41 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde çıkan yangın araç lastiklerinden örülü duvara sıçradı, yanan lastiklerden çıkan duman şehrin her yerinden göründü.Yangın, Keşan ilçesi Dörtyol kavşağında İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir tır parkında meydana geldi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde çıkan yangın araç lastiklerinden örülü duvara sıçradı, yanan lastiklerden çıkan duman şehrin her yerinden göründü.

Yangın, Keşan ilçesi Dörtyol kavşağında İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir tır parkında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple kavşağın Edirne istikameti üzerinde bulunan bir arsada çıkan yangın kuru otların da olduğu bölgede hızla yayıldı. Genişleyen etki alanı ile birlikte bölgede bulunan elektrik idaresini tarladan ayırmak için araç lastiklerinden yapılmış duvara sıçrayan alevler, burada bulunan lastiklerin de tutuşması birlikte büyüdü. Yanan lastiklerden çıkan duman, ilçenin hemen hemen her yerinden görünür hale gelirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sırasında vatandaşlar da henüz yanmamış lastikleri bölgeden çekerek önlem almaya çalıştı.

Yangına yapılan müdahale ile birlikte kısa zamanda kontrol altına alınan alevler, çevreye daha fazla zarar vermeden söndürüldü. Yangından geriye çok sayıda yanmış kullanılmayan araç lastiği ve bölgede yanan ekili arazi kaldı. Yangında can kaybı veya yaralanan olmadı.

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