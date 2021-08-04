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  4. Yangın alanına giden CZN Burak'tan tepki çeken paylaşım! "Olayı şova çevirdi"

Yangın alanına giden CZN Burak'tan tepki çeken paylaşım! "Olayı şova çevirdi"

04.08.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CZN Burak olarak da tanınan Burak Özdemir'in 8 gündür alevlerle mücadele eden Antalya'da çektiği görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları Özdemir'in şov yaptığını söyleyerek eleştirdi.

Türkiye, günlerdir birçok noktada etkili olan yangınlarla mücadele ederken ünlü isimlerden bazıları da yangın bölgelerine giderek söndürme çalışmalarına destek verdi.

8 gündür alevlerin bir türlü kontrol altına alınamadığı Antalya'ya giden isimlerden biri de "CZN Burak" olarak da tanınan Burak Özdemir oldu. Buradan bir paylaşım yapan Özdemir'in çevredekilerin uyarılarına rağmen ev tipi yangın tüpüyle her tarafı çevreleyen yangına müdahale ettiği görüldü.

AMBULANSTAN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Sonrasında ise fenalaşan ünlü fenomen ambulansa götürülerek müşade altına alındığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. CZN Burak'ın paylaştığı görüntüler sosyal medyada tartışma yaratırken, ünlü isim şov yapmakla suçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın CZN Burak
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