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  4. Yangın bölgesinde olan Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım! "Ağlama krizlerine girdiğimi..."

Yangın bölgesinde olan Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım! "Ağlama krizlerine girdiğimi..."

05.08.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat orman yangını sonrası bölgeye yardım götüren Haluk Levent ve Gamze Özçelik el ele verdi. Bölgeden paylaşım yapan Gamze Özçelik sözleriyle herkesi duygulandırdı.

Yangın bölgesinde olan Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım! "Ağlama krizlerine girdiğimi..."

Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ederken Manavgat'a yardım götüren Haluk Levent ve Gamze Özçelik bir araya gelmiş ve fotoğraflarını paylaşmışlardı.

Gamze Özçelik son olarak yangın bölgesinden yeni paylaşımlar yaptı. Haluk Levent ile pozlarını paylaşan ünlü isim paylaşımında "İnanın çok büyük bir durumla mücadele ediyoruz" dedi.

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Gamze Özçelik daha sonra yaptığı paylaşımda ise duygularını şöyle ifade etti:

Haluk Levent ve Gamze Özçelik Manavgat'ta buluştuHaluk Levent ve Gamze Özçelik Manavgat'ta buluştu

"Bazen gittiğim bölgelerde kontrolü kaybetmeyip, doğru kararlar verebilmek için duygularımı bastırdığımı fark ediyorum. Hatta kendim bile anlayamıyorum bazen ne kadar etkilendiğimi. Ta ki kendimle baş başa kalana dek. Kaç kez biliyorum uçaktan inip arabama bindiğimde ağlama krizlerine girdiğimi... Şimdi devam eden yangınsa, içimde büyümeye devam ediyor ve sanırım hiç sönmeyecek..."

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Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelik Haluk Levent
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