Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan sanıkların PKK ile bağı gerekçeli kararda

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, patlayıcı tuzaklanan yangın söndürme tüpü ile yakalanan ve "silahlı terör örgütüne silah sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanıklar Ferdi K. ve Kemal A. hakkında gerekçeli karar yazıldı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Haziran'da görülen karar duruşmasında sanıklar hakkında verilen hapis cezalarına ilişkin 13 sayfalık gerekçeli karar hazırlandı.

Gerekçede, 3 Eylül 2020'de düzenlenen operasyonda sanıklar Ferdi K. ve Kemal A'nın yangın tüpüne yerleştirilmiş patlayıcı maddeyle yakalandığı anımsatıldı.

-"Tüpteki PETN'nin güçlü patlayıcı maddelerden olduğu tespit edilmiştir"

Patlayıcı maddenin Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiğinin aktarıldığı kararda, şunlar kaydedildi:

"Tüpte bulunan PETN maddesinin güçlü patlayıcı maddelerden olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu bombanın canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı, cansızlar üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Yangın söndürme tüpüne hazırlanan bomba, usulüne uygun şekilde imha edilmiştir."

Ferdi K'nin kırmızı renkli poşet içerisinde kazağa sarılı el yapımı bombayla birlikte yakalandığı belirtilen kararda, "Sanık Ferdi K, bu maddeyi kendisine diğer sanık Kemal A'nın verdiğini, içinde bomba olduğunu bilmediğini beyan etmiştir. Sanık Kemal A. ise bu materyalin kendisine yurt dışından bir şekilde gönderildiğini, içinde bomba olduğunu bilmediğini ifade etmiştir. Sanıkların birlikte üzerinde hakimiyet kurdukları yangın tüpünün hazırlanmış bir bomba olduğu kriminal raporundan anlaşılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

- "Sanıkların eylemi örgüt adına yaptıkları kabul edilmiştir"

Sanıkların savunması uyarınca el yapımı bomba üzerinde fiili hakimiyet kurdukları anlatılan kararda, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Sanıkların yakalanma biçimi, ihbar ve ele geçen el yapımı bombanın içeriğine göre, ele geçen yangın tüpü içindeki bombadan haberleri olmadığı yöndeki savunmaları hayatın olağan akışına ve genel hayat tecrübelerine aykırıdır. Bu nedenle beyanlarının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır. Patlayıcı maddenin silahlı terör örgütü PKK'nın eylemlerinde ağırlıklı olarak kullandığı patlayıcı maddelerden olması sebebi ile sanıkların eylemi örgüte yardım amaçlı olarak, örgüt adına yaptıkları ve belirtilen içerikli eylemi birlikte gerçekleştirdikleri kabul edilmiştir."

Kararda, Kemal A'nın, terör örgütü üyelerinin örgütsel amaçla kullanılmak üzere kendisine teslim ettiği patlayıcı maddeyi nakledip diğer sanık Ferdi K'ya verdiği bildirildi.

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"Ferdi K. patlayıcıyı saklamış, ihbar üzerine olay açığa çıkmış, yerini göstermeleri sonucu patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Silahlı terör örgüt üyesi olduklarına dair yeterli ve kesin delil bulunmayan sanıkların eylemlerinin bir bütün olarak örgüte silah sağlama suçunu oluşturduğu kanaatine varılmış, cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına dair hüküm kurulmuştur."

Sanıklar Ferdi K. ve Kemal A, 21 Haziran'daki karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne silah sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



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