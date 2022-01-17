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Yangında dumandan etkilenen çocuklara oksijen maskesini veren itfaiyeci kalp krizi geçirdi

17.01.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlerindeki yangının ardından hastaneye kaldırılan 5 kişilik Afgan ailenin tedavisinin sürdüğü, anjiyo yapılan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Erzurum'da evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen Afganistan uyruklu 5 kişilik aile ile çocuklara oksijen maskesini veren, kalp krizi geçiren itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Aşağı Mumcu Mahallesi'nde bulunan Korucuk Apartmanı'nın bodrum katındaki Afganistan uyruklu ailenin oturduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlileri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, pencereden girdikleri evde mahsur kalan Roghayyeh ve eşi ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep Alavi'nin (14) dumandan etkilendiğini fark etti.

Anne-baba ve 3 çocuğu, itfaiye eri Yücel Küçük ve diğer itfaiye görevlilerinin desteğiyle binadan çıkartıldı. Küçük, oksijen maskesini dumandan etkilenen çocuklara vererek rahat nefes almalarını sağlamaya çalıştı.

Bir başka itfaiye eri de montunu çıkartıp üşüyen çocukların üzerine örttü.

Bu sırada itfaiye eri Küçük de fenalaştı. Dumana maruz kaldığı belirtilen Küçük ile 5 kişilik aile, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Küçük'e anjiyo yapıldığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu, ailenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İtfaiye görevlilerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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