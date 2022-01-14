Yangında üçüncü kattan atlayan kişinin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te yabancı uyruklu bir kişinin kavga sonrası ateşe verilen binanın üçüncü katından atlayarak ağır yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Molla Gürani Mahallesi'ndeki olaya ilişkin güvenlik kamerası kaydında, yangının çıkmasıyla paniğe kapılan yabancı uyruklu kişinin, üçüncü katın penceresinden atlamak istediği görülüyor.

Çevrede bulunanlar pencerenin altında battaniye açıyor, ancak battaniyenin yan tarafına düşen kişi ağır yaralanıyor. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde dün gece, içinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 5 katlı binada iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıkmıştı.

Kavganın ardından bir grup, hurda eşya bulunan bodrumu ateşe vererek kaçmıştı. Alevler bir anda büyürken, tüm binayı yoğun duman kaplamış, yabancı uyruklu bir kişi panikleyerek üçüncü kattan aşağı atlamıştı.

Yangında 3 kişi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmış, polis olaya karışanları yakalamak amacıyla çalışma başlatmıştı.

