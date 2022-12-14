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Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları sarılıyor

14.12.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde devam eden tadilat çalışmalarının mayıs ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı İnşaat Mühendisi Erol Yümlü, AA muhabirine, 4 Ağustos'ta yaşanan müessir olaydan sonra hasarın giderilmesi için çatının ivedilikle kapatılmaya başlandığını söyledi.

Aralık ayı sonunda çatının tamamen kapanmasının planlandığını dile getiren Yümlü, "Şu anda da aşağı yukarı çatının kapanmasının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hava koşulları uygun olursa ay sonuna doğru çatımız tamamıyla kapanmış olacak. Bu arada, içeride başlayan yangından hasar görmüş sıvaların dökülmesi ve yenilenmesi başladı. Süreç devam ediyor. Pencerelerin, camların, kapıların siparişleri biraz süreç alan bir durum. O nedenle aşağı yukarı 40 günlük bir termin süresi var." dedi.

Hastane için ivedilikle çalışma yaptıklarını kaydeden Yümlü, bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalıştıklarını, İstanbul Valiliği ve Zeytinburnu Belediyesinin teknik ekipleriyle beraber kararları vererek sürece devam ettiklerini belirtti.

"PENCERELERİN ORİJİNALLERİNE YAKIN AHŞAP DOĞRAMALARININ ÇİZİMLERİ YAPILDI"

Yümlü, tadilatın beklendiği şekilde sürdüğüne dikkati çekerek, "Pencerelerin orijinallerine yakın ahşap doğramalarının çizimleri yapıldı. Onlarla beraber, hasar görmüş sıvalar ve tesisat kısımları özellikle yenileniyor. Dolayısıyla iyi gidiyor. Tadilat sürecinin mayıs ayında tamamlanmasını öngörüyoruz. Hava koşulları ve birtakım teknik gerekçelerle uzamasını şu anda öngörmüyoruz." ifadelerini kulandı.

Hastaları yakın zamanda tekrar binalarına kavuşturacaklarını anlatan Yümlü, tüm teknik ekiple Valilik, Zeytinburnu Belediyesi ve firma yetkililerinin uyum içinde çalıştıklarını vurguladı.

Yümlü, hastaların şu anda hastanenin başka bir bölümünde misafir edildiğini, onları hemen yerlerine almakta herhangi bir engel bulunmadığını bildirdi.

Yatak ve benzeri malzemelerin hazır olduğunu aktaran Yümlü, "Yanan dolaplar yenilenecek. Haziran ayı itibarıyla onlar da yetişmiş olur." diye konuştu.

YÜKSELEN DUMAN İSTANBUL'UN BİRÇOK İLÇESİNDEN GÖRÜLMÜŞTÜ

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki Balıklı Rum Hastanesinin İhtiyarhane binası, 4 Ağustos'ta yanmaya başlamıştı. Yangın sırasında alevler kısa sürede binanın çatısını sarmış, hastane tahliye edilmişti.

Sağlık çalışanları, itfaiye ve zabıta ekipleri ile vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırırken hastalar bölgedeki diğer sağlık kuruluşlarına sevk edilmişti.

Tarihi binadaki yangın nedeniyle yükselen duman, İstanbul'un pek çok ilçesinden görülmüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığının olaya ilişkin raporunda, yangının çıkış sebebinin sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili başlatılan soruşturmada ise hastane yönetiminin şikayetçi olmaması üzerine savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti.

Öte yandan 104 hasta, halen hastanenin diğer bölümlerinde kalıyor.

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