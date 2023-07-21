YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Yangından etkilenen 13 iş yeri için çalışmalar başladı

Yangından etkilenen 13 iş yeri için çalışmalar başladı

21.07.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen yangında 13 iş yerinin zarar görmesi dolayısıyla, iş yeri sahipleri için geçici iş yeri yapımına başladı.

Yangından etkilenen 13 iş yeri için çalışmalar başladı

Olay, 11 Temmuz tarihinde Köprübaşı Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ula Belediyesi’ne ait fırındaki elektrik tesisatından çıktığı belirlenen yangında alevler bir anda çevredeki ahşap iş yerlerini sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 13 iş yeri alevlere teslim olurken, yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter ile havadan; itfaiye, arazöz ve TOMA ile de karadan müdahale edildi. Yangın sonrası devreye giren ekipler iş yeri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli çalışmaları başlattı.

Ula Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Ulamızda meydana gelen ve 13 iş yerinin etkilendiği yangın felaketi sebebiyle mağduriyet yaşayan esnaflarımız için geçici iş yeri olarak hazırladığımız alanlarda saha betonu ve kesim çalışmalarına başladık. Her zaman olduğu gibi en kötü zamanlarda da devletimiz, valiliğimiz, kaymakamlığımız ve belediyemiz esnafımızın mağduriyetini gidermek için elindeki tüm imkanları seferber etmektedir" ifadeleri kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandıYemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı
Tokat’ta Afrika’yı aratmayan görüntülerTokat’ta Afrika’yı aratmayan görüntüler
Toroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira olduToroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira oldu
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 21 Temmuz Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:55
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:31
Yatsı
22:03

Muğla Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Cuma

Marmaris eczanesi
Marmaris
Can özsoy eczanesi
Koycegiz
Artun eczanesi
Milas
Yener eczanesi
Ula
Özcan eczanesi
Yatagan
Sever eczanesi
Kavaklidere
Can eczanesi
Milas
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Karısını oğlunun 16 yaşındaki sınıf arkadaşıyla aynı yatakta yakalandı

Karısını oğlunun 16 yaşındaki sınıf arkadaşıyla aynı yatakta yakalandı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.