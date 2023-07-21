Yangından etkilenen 13 iş yeri için çalışmalar başladı

Olay, 11 Temmuz tarihinde Köprübaşı Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ula Belediyesi’ne ait fırındaki elektrik tesisatından çıktığı belirlenen yangında alevler bir anda çevredeki ahşap iş yerlerini sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 13 iş yeri alevlere teslim olurken, yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter ile havadan; itfaiye, arazöz ve TOMA ile de karadan müdahale edildi. Yangın sonrası devreye giren ekipler iş yeri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli çalışmaları başlattı.

Ula Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Ulamızda meydana gelen ve 13 iş yerinin etkilendiği yangın felaketi sebebiyle mağduriyet yaşayan esnaflarımız için geçici iş yeri olarak hazırladığımız alanlarda saha betonu ve kesim çalışmalarına başladık. Her zaman olduğu gibi en kötü zamanlarda da devletimiz, valiliğimiz, kaymakamlığımız ve belediyemiz esnafımızın mağduriyetini gidermek için elindeki tüm imkanları seferber etmektedir" ifadeleri kullandı.

