YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Yangından toprağın altına gizlenerek kurtulan hayvanları arıyorlar

Yangından toprağın altına gizlenerek kurtulan hayvanları arıyorlar

25.06.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te orman yangınının etkili olduğu alanlarda görev yapan hayvanseverler, toprağın altına girerek alevlerden kurtulmayı başaran kaplumbağa ve kirpi gibi hayvanlara ulaşmaya çalışıyor - HAYTAP Aydın Temsilcisi Mehmet Gürhan Tığoğlu: - "Hayvanların bir bölümü alevlerden kaçabiliyor, kaplumbağa, kirpi gibi hayvanlar ise toprağın altına saklanarak kendilerini kurtarmaya çalışıyor. Gönüllülerimiz tüm günü yanan bölgelerde geçirerek hayvanlardan bir iz bulmaya çalışıyor. Bu gerçekten samanlıkta iğne aramak gibi bir şey"

MUSTAFA GÜNGÖR - Marmaris'teki orman yangınında alevlerden kaçmak için toprağın altına saklanan hayvanları arayan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri, çok sayıda kaplumbağa ve kirpiyi yanmaktan kurtardı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da çıkan orman yangınının ardından yanan alanlarda canlı kalmayı başaran hayvanların bulunması için çaba gösteriliyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri de yangının kontrol altına alındığı noktalara giderek hayvanların saklanabileceği yerlerde çalışma yürütüyor.

HAYTAP Aydın Temsilcisi Mehmet Gürhan Tığoğlu, AA muhabirine, Marmaris'te yangının ardından federasyon olarak hayvanları kurtarma çalışmasına katıldıklarını belirtti.

Yangın bölgesinde canlı kalmayı başaran hayvanlara ulaşmak için gönüllülerin büyük çaba sarf ettiğini anlatan Tığoğlu, "Hayvanların bir bölümü alevlerden kaçabiliyor, kaplumbağa, kirpi gibi hayvanlar ise toprağın altına saklanarak kendilerini kurtarmaya çalışıyor. Gönüllülerimiz tüm günü yanan bölgelerde geçirerek hayvanlardan bir iz bulmaya çalışıyor. Bu gerçekten samanlıkta iğne aramak gibi bir şey." dedi.

Çalışmalarda çok sayıda kaplumbağayı saklandıkları yerlerden çıkardıklarını vurgulayan Tığoğlu, şöyle konuştu:

"Yangında en talihsiz olan maalesef kaplumbağalar oluyor. Tavşanları bizden kaçarken gördüğümüzde zarar görmemiş olduklarına seviniyoruz. Küllerin arasında artık onlar gibi düşünerek hareket ediyoruz. Çünkü hissediyorlar. Toprağın altına bir şekilde kazarak giriyorlar. Arkalarında muhakkak iz bırakıyorlar. Burada bir şekilde yangın çalışmaları tamamlandıktan, soğutulduktan sonra görev başlıyor."

- "Beklemediğimiz yerlerden hayvanlar çıkıyor"

HAYTAP ekibinden Petek Nur Sezer de yangın başladıktan bir gün sonra bölgeye geldiklerini, yanan alanları taradıklarını söyledi.

Sezer, yangınlarda en çok kirpi ve kaplumbağaların mağdur olduğuna işaret ederek, "Yangının ortasında kalanlara maalesef bir şey yapamıyoruz ama dere yataklarına, yollara kaçma çabası içindeyken bulmamız daha kolay oluyor. Bazen beklemediğimiz yerlerden hayvanlar çıkıyor. Hiç burada olmaz dediğimiz hayvanları görüyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl ilçede yaşanan yangında 90'dan fazla kaplumbağayı kurtardıklarını ifade eden Sezer, bu yıl arazi şartları nedeniyle çok fazla hayvana ulaşamadıklarını ancak arama çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıMuğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hatay'da internette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiasıHatay'da internette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiası
Dekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildiDekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildi
Anahtar Kelimeler:
yangın

Muğla Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:16
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.