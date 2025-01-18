Yangının sembollerinden biriydi: Los Angeles yangınından kurtulmayı başardı! Ancak bu kez heyelana teslim oldu...

MYNET|DIŞ HABERLER Palisades Yangını'ndan kıl payı kurtulan Pacific Palisades'teki bir ev yaşanan heyelan sonucunda ikiye bölündü. 1.000 fit karelik, tek ailelik ev, devam eden yangın söndürme çalışmalarından kaynaklanan su akışı nedeniyle yaşanan heyelandan zarar gördü. Evin yola doğru kaydığı ifade edildi.

Los Angeles Times'ın bildirdiğine göre, "İnceleme sonucunda, yangında yok olan üstteki evin üzerine çöktüğü ve bunun da LADWP'nin su servis hattına zarar verdiği ve sayaç ile bordür vanasını gömdüğü, bunun sonucunda daha fazla su akışı olduğu anlaşılıyor." dedi.