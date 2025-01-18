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  4. Yangının sembollerinden biriydi: Los Angeles yangınından kurtulmayı başardı! Ancak bu kez heyelana teslim oldu...

Yangının sembollerinden biriydi: Los Angeles yangınından kurtulmayı başardı! Ancak bu kez heyelana teslim oldu...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.01.2025 13:28
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Kaliforniya'daki Pacific Palisades'te bulunan bir ev, devam eden yangınlarından sağlam bir şekilde çıkmayı başardı. Ancak ev bu kez de heyelana teslim olup ortadan ikiye bölündü. Ev Los Angeles yangınlarının sembollerinden biri haline gelmişti.

Yangının sembollerinden biriydi: Los Angeles yangınından kurtulmayı başardı! Ancak bu kez heyelana teslim oldu...

MYNET|DIŞ HABERLER Palisades Yangını'ndan kıl payı kurtulan Pacific Palisades'teki bir ev yaşanan heyelan sonucunda ikiye bölündü. 1.000 fit karelik, tek ailelik ev, devam eden yangın söndürme çalışmalarından kaynaklanan su akışı nedeniyle yaşanan heyelandan zarar gördü. Evin yola doğru kaydığı ifade edildi.

Los Angeles Times'ın bildirdiğine göre, "İnceleme sonucunda, yangında yok olan üstteki evin üzerine çöktüğü ve bunun da LADWP'nin su servis hattına zarar verdiği ve sayaç ile bordür vanasını gömdüğü, bunun sonucunda daha fazla su akışı olduğu anlaşılıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Los Angeles
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