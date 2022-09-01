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Yangınlarda görev alanlara temiz su götürecek dron yaptılar

01.09.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Ahmet Niyazi Koçak: - "Felaketlerde ve yangınlarda su sıkıntısı çeken insanlara temiz su ulaştırmak amacıyla dronumuzu yaptık"

ÖZGÜR ALANTOR - Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e Trabzon'dan katılan üniversite öğrencilerinin tasarladığı, "X1-KTÜUZAY" isimli dron ile yangın veya doğal afetlerde ihtiyaç duyanlara temiz su ulaştırılabilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST'e katılan projeler arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Uzay Kulübü üyeleri Ahmet Niyazi Koçak, Ömer Eser, Ümmügülsüm Alcı ve Yiğit Fatih Aycel'in tasarladıkları ve "X1-KTÜUZAY" ismini verdikleri dron da yer aldı.

Alt kısmında bir su haznesi bulunan dron, yangın başta olmak üzere çeşitli doğal afetlerde görev alanlara ve ihtiyaç sahiplerine temiz su ulaştıracak. Dört buçuk kilogram olarak tasarlanan dron, ağırlığının iki katını taşıyabilecek kapasiteye sahip ve gerektiğinde yangınlara da müdahale edebilecek.

Öğrencilerden Ahmet Niyazi Koçak, AA muhabirine, kulüp olarak yararlı bir çalışmaya imza atmak istediklerini söyledi.

Hazırladıkları dron hakkında bilgi veren Koçak, "Felaketlerde ve yangınlarda su sıkıntısı çeken insanlara temiz su ulaştırmak amacıyla dronumuzu yaptık. Daha büyük yangınlarda yangına müdahale edebilecek şekilde dronumuzu tasarladık. dronumuz istenirse altındaki su haznesinden yangın alanına su bırakabilecek şekilde tasarlandı." dedi.

Kendi imkanları ile projeyi yaptıklarını dile getiren Koçak, "Dronumuzun kumandası tamamen yerli. Herhangi bir felaket anında istenirse kumanda ile dron yönlendirilerek su ihtiyaç durulan yere ulaştırılabilecek. Olay yerinin görülmediği durumlarda da konum bilgisi aracılığıyla otonom bir şekilde dron kedisi ihtiyaç duyulan yere gidebilecek. şekilde tasarlandı." diye konuştu.

İnsanların hayatına dokunabilmek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Koçak, "Yangın ya da felaketlerde insanların susuz kaldığını görüyoruz. Bu bize ilham oldu. Nasıl insanlara yardım edebiliriz diye düşünürken dronumuzu yaptık." ifadelerini kullandı.

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