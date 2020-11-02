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  4. Yanımda Kal filmi konusu nedir? Yanımda Kal filmi oyuncuları kimlerdir? Yanımda Kal filmi ne zaman çekildi? İşte Yanımda Kal filmi...

Yanımda Kal filmi konusu nedir? Yanımda Kal filmi oyuncuları kimlerdir? Yanımda Kal filmi ne zaman çekildi? İşte Yanımda Kal filmi...

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Duygusal öğelerle bezenen Yanımda Kal filmi izleyicisini romantizmin doruklarına çıkartmaya hazırlanıyor. 20 Aralık 2018 tarihinde vizyona giren Yanımda Kal filmine olan ilgi bir anda arttı. Vizyona girdiği dönemde büyük ses getirmeyi başaran Yanımda Kal filmi konusuyla seyircisinin gözyaşlarını sel etmeyi başardı. Samimi bir aşk hikayesi izlemek isteyenlerin Yanımda Kal filmi hakkındaki soruları çoğaltıldı. Peki Yanımda Kal filmi hangi yıl çekildi?

Yanımda Kal filmi konusu nedir? Yanımda Kal filmi oyuncuları kimlerdir? Yanımda Kal filmi ne zaman çekildi? İşte Yanımda Kal filmi...

Şebnem Aşkın’ın yapımcılığını üstlendiği Yanımda Kal filmin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Uğur Yağcıoğlu oturdu. Baş rollerini Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral’ın paylaştığı Yanımda Kal filminin senaryosu ise Çağlar Yurt’un kaleminden çıktı. Yanımda Kal filminin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral’a eşlik etti. İşte Yanımda Kal filminin detayları...

YANIMDA KAL KONUSU

yanımda kal filmi

Yanımda Kal filmi Yeşilçam tadında masum bir aşk hikayesini konu alıyor. Emir ve Zeynep’in yollarının kesişmesi benzersiz bir aşk masalının başlangıcını oluşturur. Emir Kurt, işçi bir ailenin oğlu olarak maddi zorluklar içinde büyümüştür. Emir’in en büyük hayali ise rahat bir hayat sürmektir. Bu nedenle Emir, bir yatırım bankasında gece-gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Emir’in işkolik tavırları insanlarla ilişki kurmasını zorlaştırır. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir’in yaşamı Zeynep’le karşılaştığı gün bir anda değişir. Zeynep, Emir’den farklı olarak sıcakkanlı ve neşe dolu bir kızdır. Sokak müzisyeni olan Zeynep ve Emir’in hayatları birbirinin içine geçer. Masalsı bir aşka adım atan çiftin mutluluğu Zeynep’in hastalığıyla yarım kalır.

YANIMDA KAL OYUNCULARI

yanımda kal filmi2

Baş rollerini Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral’ın paylaştığı Yanımda Kal filminin oyuncu kadrosunda Murat Aygen, Nilay Duru, Ege Aydan, Levent Sülün, Tuna Arman ve Deniz Baytaş yerini aldı.

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