Yanımda Kal filmi konusu nedir? Yanımda Kal filmi oyuncuları kimlerdir? Yanımda Kal filmi ne zaman çekildi? İşte Yanımda Kal filmi...

Şebnem Aşkın’ın yapımcılığını üstlendiği Yanımda Kal filmin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Uğur Yağcıoğlu oturdu. Baş rollerini Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral’ın paylaştığı Yanımda Kal filminin senaryosu ise Çağlar Yurt’un kaleminden çıktı. Yanımda Kal filminin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral’a eşlik etti. İşte Yanımda Kal filminin detayları...

YANIMDA KAL KONUSU

Yanımda Kal filmi Yeşilçam tadında masum bir aşk hikayesini konu alıyor. Emir ve Zeynep’in yollarının kesişmesi benzersiz bir aşk masalının başlangıcını oluşturur. Emir Kurt, işçi bir ailenin oğlu olarak maddi zorluklar içinde büyümüştür. Emir’in en büyük hayali ise rahat bir hayat sürmektir. Bu nedenle Emir, bir yatırım bankasında gece-gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Emir’in işkolik tavırları insanlarla ilişki kurmasını zorlaştırır. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir’in yaşamı Zeynep’le karşılaştığı gün bir anda değişir. Zeynep, Emir’den farklı olarak sıcakkanlı ve neşe dolu bir kızdır. Sokak müzisyeni olan Zeynep ve Emir’in hayatları birbirinin içine geçer. Masalsı bir aşka adım atan çiftin mutluluğu Zeynep’in hastalığıyla yarım kalır.