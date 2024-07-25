Yanına bile yaklaşamadılar! Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'na şimdiden damga vurdu

Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldız ismi Zehra Güneş, maçlar başlamadan en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Olimpiyat oyunlarının başlamasına kısa bir süre kala sosyal medyada en çok takipçisi olan 8 kadın voleybolcu açıklandı.

ZİRVE ZEHRA GÜNEŞ'İN

Volleyball World'ın yaptığı araştırmada Zehra Güneş, 3.99 milyon takipçisiyle açık ara önde yer aldı.

İLK 3'Ü DOMİNE ETTİK

Zehda Güneş'in ardından 1,64 milyon takipçiyle Melissa Vargas, 1,62 milyon takipçiyle de Ebrar Karakurt geldi.

Listenin 4. sırasında Brezilyalı Gabi Guimaraes, 5. sırasında 1,29 milyon takipçiyle yine Brezilyalı Rosamaria Montibeller beşinci, 6. sırasında da 1,19 milyonla ise aynı ülkeden Daher bulunuyor.

Hande Baladın 1,13 milyon takipçisi ile 7., Eda Erdem Dündar ise 1,04 milyon ile sekizinci sırada yer aldı.