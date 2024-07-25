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  4. Yanına bile yaklaşamadılar! Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'na şimdiden damga vurdu

Yanına bile yaklaşamadılar! Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'na şimdiden damga vurdu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.07.2024 20:43
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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız ismi Zehra Güneş, olimpiyatlar başlamadan en çok konuşulan isim olmayı başardı. İşte detaylar...

Yanına bile yaklaşamadılar! Zehra Güneş Paris Olimpiyatları'na şimdiden damga vurdu

Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldız ismi Zehra Güneş, maçlar başlamadan en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Olimpiyat oyunlarının başlamasına kısa bir süre kala sosyal medyada en çok takipçisi olan 8 kadın voleybolcu açıklandı.

ZİRVE ZEHRA GÜNEŞ'İN

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Volleyball World'ın yaptığı araştırmada Zehra Güneş, 3.99 milyon takipçisiyle açık ara önde yer aldı.

İLK 3'Ü DOMİNE ETTİK

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Zehda Güneş'in ardından 1,64 milyon takipçiyle Melissa Vargas, 1,62 milyon takipçiyle de Ebrar Karakurt geldi.

Listenin 4. sırasında Brezilyalı Gabi Guimaraes, 5. sırasında 1,29 milyon takipçiyle yine Brezilyalı Rosamaria Montibeller beşinci, 6. sırasında da 1,19 milyonla ise aynı ülkeden Daher bulunuyor.

Hande Baladın 1,13 milyon takipçisi ile 7., Eda Erdem Dündar ise 1,04 milyon ile sekizinci sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Zehra Güneş son dakika milli takım
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